Viaggi, spettacoli e (forse) ristoranti: dove sarà obbligatorio il Green Pass in Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Green Pass sarà obbligatorio anche in Italia. Ma le regole saranno diverse dalla Francia. Con un criterio su tutti: gli accessi con il Certificato verde Covid-19 saranno necessari in tutti i luoghi a rischio assembramento. Quindi servirà per andare allo stadio, per salire sui treni o su trasporti a lunga percorrenza, per partecipare a eventi e convegni. Mentre potrebbe essere esclusa l’obbligatorietà per bar e ristoranti. Ma con un’eccezione: gli esercizi commerciali al chiuso. La via Italiana prevede anche un’idea alternativa. Ovvero rendere la vaccinazione contro il ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilanche in. Ma le regole saranno diverse dalla Francia. Con un criterio su tutti: gli accessi con il Certificato verde Covid-19 saranno necessari in tutti i luoghi a rischio assembramento. Quindi servirà per andare allo stadio, per salire sui treni o su trasporti a lunga percorrenza, per partecipare a eventi e convegni. Mentre potrebbe essere esclusa l’obbligatorietà per bar e. Ma con un’eccezione: gli esercizi commerciali al chiuso. La viana prevede anche un’idea alternativa. Ovvero rendere la vaccinazione contro il ...

