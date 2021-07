Viaggi all’estero, la Farnesina avverte: “C’è il rischio di restare bloccati a causa del Covid” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Ogni spostamento può comportare un rischio di carattere sanitario. Il ministero degli Esteri raccomanda di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del Viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al Covid”: sono le raccomandazioni diffuse dalla Farnesina che mette in guardia gli italiani per i Viaggi all’estero e sui possibili rischi derivanti dall’espandersi della variante Delta. La possibilità che nuove ondate pandemiche causino ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) “Ogni spostamento può comportare undi carattere sanitario. Il ministero degli Esteri raccomanda di pianificare con massima attenzione ogni aspetto delo, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al”: sono le raccomandazioni diffuse dallache mette in guardia gli italiani per ie sui possibili rischi derivanti dall’espandersi della variante Delta. La possibilità che nuove ondate pandemiche causino ...

