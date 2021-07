Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 luglio 2021)DEL 15 LUGLIOORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI SULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN MEZZO PESANTE IN PANNE AL KM 488+000, POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA ORTE E ATTIGLIANO VERSO FIRENZE; IL TRAFFICO SCORRE SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO-NAPOLI, CODE PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI VERSO NAPOLI; SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO, LE VETTURE COINVOLTE OCCUPANO LE CORSIE DI SORPASSO E DI MARCIA VELOCE, AL MOMENTO DUNQUE SI VIAGGIA SOLO SULLA ...