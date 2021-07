Via Ligea, l’accesso alla spiaggia tra rifiuti e degrado (FOTO) (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’è indignazione e rabbia tra i cittadini salernitani che usufruiscono della spiaggia libera nei pressi dell’hotel Baia. L’assenza di un cestino per raccogliere la spazzatura ha trasformato l’ingresso in una discarica a cielo aperto che costringe i bagnanti a passare tra i rifiuti. È uno dei disagi che si somma alla già segnalata problematica del terminal bus di via Ligea, dove gli utenti sono costretti ad attendere il pullman scavalcando i camion che sono in fila davanti all’ingresso del porto commerciale, in attesa di essere autorizzati all’ingresso. Ma il peggio avviene il lunedì ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’è indignazione e rabbia tra i cittadini salernitani che usufruiscono dellalibera nei pressi dell’hotel Baia. L’assenza di un cestino per raccogliere la spazzatura ha trasformato l’ingresso in una discarica a cielo aperto che costringe i bagnanti a passare tra i. È uno dei disagi che si sommagià segnalata problematica del terminal bus di via, dove gli utenti sono costretti ad attendere il pullman scavalcando i camion che sono in fila davanti all’ingresso del porto commerciale, in attesa di essere autorizzati all’ingresso. Ma il peggio avviene il lunedì ...

Advertising

anteprima24 : ** Via Ligea, l’#Accesso alla #Spiaggia tra #Rifiuti e #Degrado (FOTO) ** - tvoggi : VIA LIGEA, L'ODISSEA DI BAGNANTI E VIAGGIATORI GUARDA IL VIDEO - tvoggi : VIA LIGEA, L’ODISSEA DI BAGNANTI E VIAGGIATORI Una fermata dei bus non in sicurezza che si scontra con l’ingresso d… -