Verratti come Bernardeschi: oggi il matrimonio con Jessica Aidi (Di giovedì 15 luglio 2021) Fiori d'arancio per Marco Verratti. come Federico Bernardeschi anche il centrocampista del Paris Saint - Germain ha scelto di convolare a nozze dopo la vittoria agli Europei 2021 . Giovedì 15 luglio ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021) Fiori d'arancio per MarcoFedericoanche il centrocampista del Paris Saint - Germain ha scelto di convolare a nozze dopo la vittoria agli Europei 2021 . Giovedì 15 luglio ...

Advertising

BlakeDevineRF : RT @HARRYOFMlNE: qualcuno sa come si riesce a smettere di pensare a: -chiesa -barella -insigne -spinazzola -berardi -locatelli -bernardesch… - antorendina : @TheNapoliZone @Giosue38964236 @LucianoSalvaci Guardate in questa foto come il prode metodista inviti i tifosi alla… - itschiesa : RT @HARRYOFMlNE: qualcuno sa come si riesce a smettere di pensare a: -chiesa -barella -insigne -spinazzola -berardi -locatelli -bernardesch… - sportli26181512 : #Verratti come Bernardeschi: oggi il matrimonio con #JessicaAidi: Il centrocampista convola a nozze dopo la vittori… - letterstohaz : MA SI SPOSA MARCO VERRATTI OGGI MA COME SI FA A STARE DIETRO A TUTTO -