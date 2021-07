Verratti come Bernardeschi, nozze lampo dopo Euro 2020. Avete mai visto la sua futura moglie? | Foto (Di giovedì 15 luglio 2021) Marco Verratti come Federico Bernardeschi: vittoria a Euro 2020 e fiori d'arancio per celebrarla. Subito dopo il trionfo azzurro a Wembley e il bagno di folla (contestatissimo) della Nazionale a Roma, il playmaker del ct Mancini è volato a Parigi. Ma il raduno del suo Psg non c'entra: l'azzurro oggi sposerà la modella francese Jessica Aidi. Con lui i figli Tommaso e Andrea, avuti dal precedente matrimonio con Laura Zazzara, terminato nel 2019. A gennaio c'era stata la romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia di Marrakech, in Marocco. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) MarcoFederico: vittoria ae fiori d'arancio per celebrarla. Subitoil trionfo azzurro a Wembley e il bagno di folla (contestatissimo) della Nazionale a Roma, il playmaker del ct Mancini è volato a Parigi. Ma il raduno del suo Psg non c'entra: l'azzurro oggi sposerà la modella francese Jessica Aidi. Con lui i figli Tommaso e Andrea, avuti dal precedente matrimonio con Laura Zazzara, terminato nel 2019. A gennaio c'era stata la romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia di Marrakech, in Marocco.

