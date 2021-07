Veronica Ciardi reagisce al duro sfogo di Sarah Nile nel giorno del suo matrimonio: ecco cosa ha fatto (Di giovedì 15 luglio 2021) Due giorni fa il calciatore della nazionale italiana, neo campione d’Europa, Federico Bernardeschi, ha sposato la compagna Veronica Ciardi, ex protagonista della decima edizione del Grande Fratello. La coppia, unita dal 2006, ha due figlie, e l’altro ieri Federico e Veronica hanno deciso di dirsi di si in quel di Firenze, dove nel corso della cerimonia è anche stata battezzata Lena, la figlia più piccola dei due ragazzi. E in quello che doveva essere esclusivamente un giorno di festa, è improvvisamente scoppiata una grossa polemica dal momento che Sarah Nile, ex coinquilina di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 15 luglio 2021) Due giorni fa il calciatore della nazionale italiana, neo campione d’Europa, Federico Bernardeschi, ha sposato la compagna, ex protagonista della decima edizione del Grande Fratello. La coppia, unita dal 2006, ha due figlie, e l’altro ieri Federico ehanno deciso di dirsi di si in quel di Firenze, dove nel corso della cerimonia è anche stata battezzata Lena, la figlia più piccola dei due ragazzi. E in quello che doveva essere esclusivamente undi festa, è improvvisamente scoppiata una grossa polemica dal momento che, ex coinquilina di ...

