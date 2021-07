Veronica Ciardi non invita Sarah Nile al matrimonio, la reazione spiazzante (Di giovedì 15 luglio 2021) Sarah Nile furiosa dopo non essere stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi: “Troppe volte ho taciuto” Ieri c’è stato il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. All’evento hanno partecipato tantissimi parenti e amici della coppia. Tuttavia in tanti hanno notato l’assenza di Sarah Nile tra gli invitati chiedendosi il motivo (per chi non lo sapesse Sarah Nile e Veronica Ciardi ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021)furiosa dopo non essere statata aldie Federico Bernardeschi: “Troppe volte ho taciuto” Ieri c’è stato ildi Federico Bernardeschi e. All’evento hanno partecipato tantissimi parenti e amici della coppia. Tuttavia in tanti hanno notato l’assenza ditra gliti chiedendosi il motivo (per chi non lo sapesse...

