Venezia, colpo in mediana: arriva dagli Stati Uniti

colpo per affrontare al meglio la Serie A, quello del Venezia, che mette le mani su un importante prospetto dell'MLS. dagli Stati Uniti, infatti, arriva il centrocampista Tanner Tessmann. Appena 19 anni, si tratta di uno dei prospetti più importanti del calcio statunitense, visto che fa già parte della nazionale a stelle e strisce. arriva dal Dallas FC e si aggrega da subito alla rosa di Paolo Zanetti. Benvenuto, Tanner U.S. international midfielder Tanner Tessmann (@frantanjam5) arrives from @FCDallas.

