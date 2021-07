Variante Delta, sulla mappa europea le nuove zone rosse: Spagna, Cipro e Malta. Italia tutta in verde (Di giovedì 15 luglio 2021) Continua la diffusione dei contagi in tutta Europa per via della Variante Delta. Spagna, nei Paesi Bassi, a Cipro e a Malta sono ufficialmente diventate zona rosso e rosso scuro sulla mappa settimanale del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sull’incidenza del Covid. La situazione è peggiorata in particolare in Spagna, che risulta interamente rossa con diverse aree (tra cui Catalogna, Castiglia e Leon) indicate in rosso scuro. I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia, passato al giallo ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Continua la diffusione dei contagi inEuropa per via della, nei Paesi Bassi, ae asono ufficialmente diventate zona rosso e rosso scurosettimanale del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sull’incidenza del Covid. La situazione è peggiorata in particolare in, che risulta interamente rossa con diverse aree (tra cui Catalogna, Castiglia e Leon) indicate in rosso scuro. I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia, passato al giallo ...

