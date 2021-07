Variante Delta, Ricciardi: “Buca anche doppia dose vaccino” (Di giovedì 15 luglio 2021) Con la Variante Delta, oggi, “anche se si è vaccinati si può essere infetti”. Questa Variante, “Buca perfino il doppio ciclo vaccinale”, perché “conferisce una certa protezione contro la malattia grave e l’ospedalizzazione” ma “nel 30-35% dei casi determina infezione anche nei soggetti che hanno fatto la seconda dose di vaccino, figuriamoci una sola”. Ad affermarlo Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto ad ‘Agorà ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Con la, oggi, “se si è vaccinati si può essere infetti”. Questa, “perfino il doppio ciclo vaccinale”, perché “conferisce una certa protezione contro la malattia grave e l’ospedalizzazione” ma “nel 30-35% dei casi determina infezionenei soggetti che hanno fatto la secondadi, figuriamoci una sola”. Ad affermarlo Walter, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto ad ‘Agorà ...

