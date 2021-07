Variante Delta, Ricciardi: “Bloccare voli da Gb” (Di giovedì 15 luglio 2021) Bloccare i voli dalla Gran Bretagna. E’ la misura da adottare per arginare la diffusione del coronavirus e in particolare la Variante Delta. E’ il parere di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Il virus è insidiosissimo, ingannatore: lunedì ci sono 10 casi e sabato ce ne sono 1000. La Gran Bretagna in maniera scriteriata sta spalancando le porte al virus, in una settimana i casi sono triplicati. Da 50.000 passeranno a 100.000, 150.000. Domani alcuni scienziati chiederanno al governo britannico di tornare indietro” rispetto alla decisione che prevede l’eliminazione di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021)dalla Gran Bretagna. E’ la misura da adottare per arginare la diffusione del coronavirus e in particolare la. E’ il parere di Walter, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. “Il virus è insidiosissimo, ingannatore: lunedì ci sono 10 casi e sabato ce ne sono 1000. La Gran Bretagna in maniera scriteriata sta spalancando le porte al virus, in una settimana i casi sono triplicati. Da 50.000 passeranno a 100.000, 150.000. Domani alcuni scienziati chiederanno al governo britannico di tornare indietro” rispetto alla decisione che prevede l’eliminazione di ...

