Variante Delta, la mappa del contagio in Europa: Spagna e Olanda 'rosso scuro', la Francia verso il giallo (Di giovedì 15 luglio 2021) La prosegue la sua diffusione in tutta e fa aumentare i contagi soprattutto in , nei , a Cipro e a , che si tingono di rosso e rosso scuro sulla mappa settimanale del Centro europeo per il controllo e ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) La prosegue la sua diffusione in tutta e fa aumentare i contagi soprattutto in , nei , a Cipro e a , che si tingono disullasettimanale del Centro europeo per il controllo e ...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - RadioSienaTV : Covid: 5 casi di variante Delta in provincia di Siena negli ultimi tre giorni - - HubertBrowns : RT @ladyonorato: Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. -