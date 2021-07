Variante Delta, in Gb quasi 50mila contagi. Francia: il 96% dei malati non è vaccinato (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel mondo continuano a crescere in modo preoccupante i contagi da Covid , dovuti soprattutto alla Variante Delta , molto più trasmissibile. Ma il virus non ha certo finito di mutare: è "molto ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel mondo continuano a crescere in modo preoccupante ida Covid , dovuti soprattutto alla, molto più trasmissibile. Ma il virus non ha certo finito di mutare: è "molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Delta, Ricciardi: "Bloccare voli da Gb" Il consigliere di Speranza: "L'ho detto al ministro. Londra ha fatto entrare la variante Delta in Europa" Bloccare i voli dalla Gran Bretagna. E' la misura da adottare per arginare la diffusione del coronavirus e in particolare la variante Delta. E' il parere di Walter Ricciardi, ...

Variante Delta, in Gb quasi 50mila contagi. Francia: il 96% dei malati non è vaccinato Nel mondo continuano a crescere in modo preoccupante i contagi da Covid , dovuti soprattutto alla variante Delta , molto più trasmissibile. Ma il virus non ha certo finito di mutare: è "molto probabile" che "emergano e si diffondano a livello globale nuove e forse ancora più pericolose varianti" ...

A luglio in Lombardia un positivo su due al Coronavirus ha la variante Delta "Si tratta di percentuali - ricorda la Nota - pressocché comuni a tutte le varianti, a conferma della validità della copertura vaccinale a ciclo completo". Come ogni giorno da quando è iniziata la ...

