Vangelo di giovedì 15 luglio | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il segreto per vivere Dio in pace, è chiedergli di saper accogliere la sua volontà, non di saper realizzare ognuno la propria Riflessioni dide LadiGesù ci dice: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. Su questa frase c’è da fermarsi in profondità: L'articolo proviene da Ladi