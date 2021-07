Valentino Haute Couture: la sfilata a Venezia in streaming (Di giovedì 15 luglio 2021) Fuori dal calendario parigino delle sfilate di alta moda appena concluse, la sfilata Valentino Haute Couture autunno inverno 2021 va in scena a Venezia. È l’Arsenale, in particolare il celebre spazio di le Gaggiandre, tra acqua, architettura e arte, a trasformarsi in scenografia per la collezione Des Ateliers realizzata dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli: uno spettacolo da guardare in diretta su Amica il 15 luglio alle 19.30. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. Leggi su amica (Di giovedì 15 luglio 2021) Fuori dal calendario parigino delle sfilate di alta moda appena concluse, laautunno inverno 2021 va in scena a. È l’Arsenale, in particolare il celebre spazio di le Gaggiandre, tra acqua, architettura e arte, a trasformarsi in scenografia per la collezione Des Ateliers realizzata dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli: uno spettacolo da guardare in diretta su Amica il 15 luglio alle 19.30. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica.

Auguri a Diane Kruger, regina del glam da giorno e da sera ... Hugo Boss, Chanel, Jason Wu, Elie Saab, ma anche molti italiani tra cui Valentino, Dolce & Gabbana,... i voti ai look del weekend: da Kasia Smutniak a Catherine Deneuve Il suo colore - haute couture - ...

Venezia la prossima tappa del "grand tour" dell'alta moda e sartoria di Dolce&Gabbana Luogo al centro del mondo Nel periodo della ripresa, Venezia è stata scelta per molti eventi globali, non solo di moda (il 15 luglio sarà Valentino a presentare la collezione haute couture), ma anche ...

La collezione Haute Couture, Valentino Des Ateliers in diretta dall'Arsenale di Venezia L'Officiel Italia Gli uomini di Saint Laurent sbarcano a Venezia Il ritorno agli show dal vivo della maison francese inizia in Laguna. La collezione uomo per la prossima primavera/estate è stata presentata in una ...

Valentino, la sfilata Haute Couture in diretta streaming

