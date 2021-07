Vaccino, terza dose in autunno? Il parere degli esperti (Di giovedì 15 luglio 2021) Quanto dura la protezione del Vaccino anti Covid? Dovrà essere somministrata la terza dose? Quando? E, soprattutto, è necessaria? Sono diversi gli interrogativi, alla luce del nuovo incremento dei contagi e della diffusione della variante Delta. EMA E ECDC Sull’ipotesi di un terza dose di Vaccino anti Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale, “al momento è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria” precisano l’Agenzia europea del farmaco (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), in una nota. “Non ci sono ancora abbastanza dati ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Quanto dura la protezione delanti Covid? Dovrà essere somministrata la? Quando? E, soprattutto, è necessaria? Sono diversi gli interrogativi, alla luce del nuovo incremento dei contagi e della diffusione della variante Delta. EMA E ECDC Sull’ipotesi di undianti Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale, “al momento è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria” precisano l’Agenzia europea del farmaco (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), in una nota. “Non ci sono ancora abbastanza dati ...

Advertising

Adnkronos : Vaccino #Covid, serve la terza dose? Ecco cosa ne pensano gli esperti. - ladyonorato : USA: FDA gela Pfizer: no alla terza dose di vaccino. - Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda negli Stati Uniti e l'Ema in Europa, l'auto… - infoitsalute : Vaccino, terza dose in autunno? Il parere degli esperti - AnfetaMilan : Lo dico? LO DICO Chi si oppone ad un vaccino la cui efficacia dev’essere ancora provata contro le nuove varianti, v… -