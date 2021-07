Vaccino Covid, assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria. Parere Funzione Pubblica [PDF] (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere dell'8 giugno scorso, in merito alla disciplina applicabile per l'assenza da lavoro per la vaccinazione Covid-19, spiega che le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino sono considerate giornate di malattia ordinaria e, quindi, sottoposte alla decurtazione stipendiale. L'articolo vaccino Covid, assenze dovute ai ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Dipartimento della, con ildell'8 giugno scorso, in merito alla disciplina applicabile per l'assenza da lavoro per la vaccinazione-19, spiega che le eventualiaideldie, quindi, sottoposte alla decurtazione stipendiale. L'articoloai ...

