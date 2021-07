Vaccino Covid: ‘Anticorpi naturali più efficaci’. Lo studio israeliano (Di giovedì 15 luglio 2021) Le varianti del Coronavirus continuano a preoccupare e non solo l’Italia. Infatti per limitare la diffusione del contagio dovuto proprio al diffondersi delle varianti, in Israele il governo ho deciso di somministrare a tutte le persone immunodepresse una terza dose di Vaccino Pfizer. Nelle ultime settimane inoltre, è arrivato sempre da Istrale il risultato di un interessante rierca che potrebbe aiutare nella lotta contro il Coronavirus. Leggi anche: Green Pass, le nuove regole per l’estate 2021: ecco quando serve e come richiederlo Lo studio israeliano Lo studio effettuato dal ministero della salute ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Le varianti del Coronavirus continuano a preoccupare e non solo l’Italia. Infatti per limitare la diffusione del contagio dovuto proprio al diffondersi delle varianti, in Israele il governo ho deciso di somministrare a tutte le persone immunodepresse una terza dose diPfizer. Nelle ultime settimane inoltre, è arrivato sempre da Istrale il risultato di un interessante rierca che potrebbe aiutare nella lotta contro il Coronavirus. Leggi anche: Green Pass, le nuove regole per l’estate 2021: ecco quando serve e come richiederlo LoLoeffettuato dal ministero della salute ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: a rischio 2,2 milioni di over 60 senza vaccino #gimbe - fattoquotidiano : Vaccino Covid, Francia due milioni di prenotazioni dopo il discorso di Macron sul pass sanitario obbligatorio - MediasetTgcom24 : Covid, Ema: troppo presto per dire se servirà la terza dose del vaccino #ema - grecale66 : RT @SilviaTeresa14: TG sky24, ragazza vaccinata con doppia dose di vaccino, bloccata in un covid center a Maiorca perché, 2 giorni prima de… - Sakurauchi_Hime : RT @modiamo: #novax #sìvax #greenpassobbligatorio... ancora non sappiamo se il #vaccino debellerà il #Covid_19 ?? MA ha già creato odio soci… -