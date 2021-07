Vaccino agli over 60, la spinta non c’è: in 3 settimane raggiunti 300mila scoperti su 2,8 milioni. E Figliuolo delega la strategia alle Regioni (Di giovedì 15 luglio 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha un problema con gli over 60. Da due mesi insiste sulla necessità di spingere la vaccinazione nella fascia di popolazione più a rischio, eppure il numero di ultra 60enni in attesa di prima dose fatica a scendere, restando abbondantemente oltre i 2 milioni. I dati del report della stessa struttura commissariale parlano chiaro: il 18 giugno erano 2.833.978 persone, il 9 luglio ne restavano 2.506.467. Circa 300mila in meno. Accelerazione? Neanche a parlarne. Se nella settimana tra il 25 giugno e il 2 luglio ne erano stati raggiunti poco più di centomila, in quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Il generale Francesco Paoloha un problema con gli60. Da due mesi insiste sulla necessità di spingere la vaccinazione nella fascia di popolazione più a rischio, eppure il numero di ultra 60enni in attesa di prima dose fatica a scendere, restando abbondantemente oltre i 2. I dati del report della stessa struttura commissariale parlano chiaro: il 18 giugno erano 2.833.978 persone, il 9 luglio ne restavano 2.506.467. Circain meno. Accelerazione? Neanche a parlarne. Se nella settimana tra il 25 giugno e il 2 luglio ne erano statipoco più di centomila, in quella ...

StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Vaccino agli under 15, no dell’Inghilterra. “Sono a basso rischio di malattia, protetti meglio dall’immunità generata… - comristorazione : Vaccino agli over 60, la spinta non c’è: in 3 settimane raggiunti 300k su 2,8 mil. Perché non si vaccinano gli over… - OmarSarcinella : RT @fattoquotidiano: Vaccino agli over 60, la spinta non c’è: in 3 settimane raggiunti 300mila scoperti su 2,8 milioni. E Figliuolo delega… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Vaccino agli over 60, la spinta non c’è: in 3 settimane raggiunti 300mila scoperti su 2,8 milioni. E Figliuolo delega… - Virus1979C : Vaccino agli over 60, la spinta non c’è: in 3 settimane raggiunti 300mila scoperti su 2,8 milioni. E Figliuolo dele… -