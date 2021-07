Vaccini | Pierpaolo Sileri canta ' Vita spericolata' di Vasco Rossi e spiega | ' Chi si vaccina è ' Rock' '

(Di giovedì 15 luglio 2021) 'Chi siè ''' , ha detto il sottosegretario alla Saluteche, ai microfoni di Radio, ha anche intonato la canzone di'. Un pretesto per ...

Advertising

RADIOBRUNO1 : Il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, propone di fare subito come ha fatto la Francia #Sileri #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Pierpaolo

A cadere per primo tra le 'grinfie' del reporter Dejan Cetnikovic è statoSileri del ... 'Chi non vuole vaccinarsi è libero di non farlo - ha concluso il sottosegretario - però se ti...L'ipotesi dell'obbligatorietà era stata avanzata dal sottosegretario alla Salute,Sileri, ... tra gli ostacoli ci sarebbero 'innanzitutto l'indisponibilità diper tutti coloro che ...«Chi si vaccina è ‘Rock’», ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, ai microfoni di Radio Rock, ha anche intonato la canzone di ...Un articolo di Repubblica di stamane a firma di Michele Bocci e Annalisa Cuzzocrea denota la posizione dell'Italia sulla situazione vaccini e Green Pass. Sempre più probabile ...