Vaccini, il punto della situazione sulle somministrazioni in Campania (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.439.103 cittadini. Di questi 2.390.004 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.829.107. I dati delle vaccinazioni in Campania, fa sapere l'Unità di Crisi, sono aggiornati alle 17 di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

