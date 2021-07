Vaccini, il 17enne che aveva portato in tribunale i genitori no vax ha vinto. Il legale: «Oggi verrà in studio per prenotare la dose» (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 17enne che si era rivolto all’avvocato dopo che i suoi genitori gli avevano negato la possibilità di ricevere il vaccino anti Covid, ha ufficialmente vinto la contestazione e ottenuto il consenso della famiglia. Aiutato dal presidente dell’Ami Toscana e avvocato Gianni Baldini, il giovane di Firenze aveva presentato diffida nei confronti di madre e padre contrari alla vaccinazione. «Non ci sono alternative. Se voglio tornare a uscire, divertirmi, viaggiare, ma anche semplicemente frequentare i miei amici in sicurezza, devo vaccinarmi», aveva detto l’adolescente. ??Su impulso della ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilche si era rivolto all’avvocato dopo che i suoiglino negato la possibilità di ricevere il vaccino anti Covid, ha ufficialmentela contestazione e ottenuto il consenso della famiglia. Aiutato dal presidente dell’Ami Toscana e avvocato Gianni Baldini, il giovane di Firenzepresentato diffida nei confronti di madre e padre contrari alla vaccinazione. «Non ci sono alternative. Se voglio tornare a uscire, divertirmi, viaggiare, ma anche semplicemente frequentare i miei amici in sicurezza, devo vaccinarmi»,detto l’adolescente. ??Su impulso della ...

