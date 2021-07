Vaccini | a Napoli 750 dubbiosi dicono sì alla telefonata dell’Asl

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si avviaconclusione la campagna di telefonate1 a un folto gruppo di cittadini partenopei che avevano sottoscritto l’adesione al vaccino contro il covid19, erano stati convocati per sms anche 3-4 volte ma non si erano presentati. Si tratta di 4.200 cittadini e a oggi il call center allestito dall’Asl ha chiamato 3.000 di loro. Di questi 750 dopo la conversazione telefonica hanno accettato di essere riconvocati e l’Asl sta fissando loro appuntamenti ai centri vaccinali e ai distretti. “La cifra raggiunta – spiega all’ANSA il direttore generale ...

L'Asl ha programmato per lunedi' 19 e martedi' 20 luglio nonche' per giovedi' 22 e venerdi' 23 luglio a Napoli open day Pfizer e Moderna ...