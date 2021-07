Vacanzieri italiani quasi 500 bloccati all’estero da focolai di Covid | le raccomandazioni della Farnesina

(Di giovedì 15 luglio 2021) Sono centinaia gliattualmenteall'estero per via di maxidiscoppiati mentre si trovavano in vacanza. In Grecia, Malta e Dubai L'articolo proviene da Firenze Post.

...la paura del contagio a frenare le partenze dei, bensì il peggioramento delle condizioni economiche familiari. Questo l'esito di un'indagine condotta da Demoskopika. Il 54% degli"...Poco più di 5su 10 fanno parte del gruppo dei, avendo scelto di trascorrere una vacanza prioritariamente in Italia nella stragrande maggioranza dei casi rilevati (87%). Sul ...ROMA – Sono centinaia gli italiani attualmente bloccati all’estero per via di maxi focolai di Covid scoppiati mentre si trovavano in vacanza. Per lo più legati alla variante Delta, le catene dei ...Il 46% degli italiani ha rinunciato ad andare in vacanza per vari motivi e tra quelli che hanno detto “si” alle vacanze estive l’87% ha decido di restare in Italia. E’ quanto emerge da un'indagine rea ...