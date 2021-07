Vacanze: 46% rinuncia più per guai economici che per Covid (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 54% degli italiani ha optato per andare in vacanza (in Italia nell'87% dei casi), ma il 46% ha rinunciato per vari motivi. Emerge da un'indagine realizzata da Demoskopika per Anni 20 Estate in onda ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 54% degli italiani ha optato per andare in vacanza (in Italia nell'87% dei casi), ma il 46% hato per vari motivi. Emerge da un'indagine realizzata da Demoskopika per Anni 20 Estate in onda ...

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze 46% Vacanze: 46% rinuncia più per guai economici che per Covid Il 54% degli italiani ha optato per andare in vacanza (in Italia nell'87% dei casi), ma il 46% ha rinunciato per vari motivi. Emerge da un'indagine realizzata da Demoskopika per Anni 20 Estate in onda su Rai2 che mette in luce come però a pesare di più sulla rinunce sia il peggioramento ...

