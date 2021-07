Uzbekistan | al via la conferenza Asia centrale e meridionale

Advertising

Italia_Notizie : Di Stefano: «Dalla via della Seta alla tecnologia, così rafforziamo i legami commerciali con l’Uzbekistan» - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione «Dalla Via della Seta alla tecnologia, così rafforziamo i legami commerciali dell'#It… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione «Dalla Via della Seta alla tecnologia, così rafforziamo i legami commerciali… - ItalyinUZB : Di Stefano: «Dalla via della Seta alla tecnologia, così rafforziamo i legami commerciali con l’Uzbekistan»-… - globenoteslive : Di Stefano: «Dalla via della Seta alla tecnologia, così rafforziamo i legami commerciali con l’Uzbekistan»… -

Ultime Notizie dalla rete : Uzbekistan via

Tiscali.it

... infatti, nel marzo 2018 la Conferenza di pace sull'Afghanistan si era tenuta a Tashkent, in. Siamo consapevoli che la soluzione al problema afgano debba essere politica: la pace e la ......16 July starting from 07.00 am CET on the following media platforms of the President of: ...per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per inviare l'articolo...Roma, 8 lug. (askanews) - Su iniziativa del Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev si apre a Tashken la conferenza internazionale dal titolo "Asia centrale e meridionale ...Challenges and Opportunities” will be broadcasted online on 16 July starting from 07.00 am CET on the following media platforms of the President of Uzbekistan: ...