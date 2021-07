Uomini e Donne | Ginevra Pisani oltre al successo sul lavoro ritrova l’amore | ecco chi è il nuovo compagno Foto

Leggi su isaechia

(Di giovedì 15 luglio 2021) Negli ultimi tempi abbiamo parlato di, ex corteggiatrice a, e scelta dell’ex tronista Claudio D’Angelo, soprattutto per i suoi successi lavorativi. La bella napoletana, infatti, dopo aver fatto la Professoressa a L’Eredità, quest’estate ha affiancato Flavio Insinna nel programma Rai Il pranzo è servito, lanciandosi sempre di più nella sua carriera televisiva. Oggi torniamo a parlare didal punto di vista privato e sentimentale. In un’intervista rilasciata a Telepiù, infatti, l’ex corteggiatrice è tornata a parlare del suo ex, Claudio: Con Claudio siamo stati insieme ...