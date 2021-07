Università: a Pavia da settembre ritorno lezioni in presenza (Di giovedì 15 luglio 2021) "Per l'anno accademico 2021 - 2022 prevediamo, a partire da settembre, il ritorno di tutte le lezioni in presenza: lo abbiamo programmato sulla scorta di una campagna vaccinale che, ci auguriamo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) "Per l'anno accademico 2021 - 2022 prevediamo, a partire da, ildi tutte lein: lo abbiamo programmato sulla scorta di una campagna vaccinale che, ci auguriamo, ...

Torna l'Appennino Festival, alla scoperta della tradizione musicale delle 'quattro province' ...altre aree italiane con una particolare attenzione per il Mediterraneo" Due produzioni originali sono dedicate a Dante tra cui quella di apertura del Festival con il dantista dell'università di Pavia ...

