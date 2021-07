Unicredit | nuove nomine e nuovo assetto | cosa cambierà da oggi per i clienti italiani

(Di giovedì 15 luglio 2021) Aria di grossi cambiamenti in. Dopo l'istituzione delorganizzativo presentato lo scorso maggio dall'Amministratore Delegato del Gruppo Andrea Orcel e la nomina di unGroup Executive Committee (GEC), il colosso bancario annunciaulteriori passi nel percorso di rafforzamento della sua struttura operativa. "La prima linea di ogni area di business e geografica - spiegano dal gruppo - è stata ridisegnata per ridurre sovrapposizioni e complessità, mantenendo funzioni di controllo e supervisione ben definite, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza complessiva. ...

... i malviventi riescono a mettere in attotruffe continuando costantemente a perfezionarsi per ... Di recente il raggiro ha colpito i clienti: con l'invio di un sms l'utente viene ...Le 250 mila tonnellate annue di pomodoro fresco trasformato, il fatturato di circa 100 milioni di euro di cui il 50% export, sono stati i pilastri cheha valutato per sostenere le...La nuova UniCredit Italia, guidata da Niccolò Ubertalli, si concentrerà su tre ambiti di attività: l’area Individui (guidata da Barbara Tamburini), l’area Imprese (Andrea Casini) e la CIB Italia (Alfr ...Dopo l'istituzione del nuovo assetto organizzativo presentato lo scorso maggio dall'amministratore delegato del Gruppo Andrea Orcel e ...