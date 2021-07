Una Vita, anticipazioni oggi 15 luglio: Genoveva ha mentito a Felipe (Di giovedì 15 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 15 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle ore 14.10? Parlando con Mendez, Felipe capisce che Genoveva gli ha detto bugie e che Marcia aveva ragione: la Salmeron e Becerra erano d’accordo fin dall’inizio per rovinare l’amore tra l’avvocato e la domestica. Marcia ha raccontato a Felipe tutto ciò che gli ha rivelato Andrade in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 luglio 2021)“Una”, puntata del 152021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle ore 14.10? Parlando con Mendez,capisce chegli ha detto bugie e che Marcia aveva ragione: la Salmeron e Becerra erano d’accordo fin dall’inizio per rovinare l’amore tra l’avvocato e la domestica. Marcia ha raccontato atutto ciò che gli ha rivelato Andrade in Articolo completo: dal blog SoloDonna

