Una Vita anticipazioni 17 luglio 2021, una bella notizia per Camino (Di giovedì 15 luglio 2021) Camino è sempre più afflitta per Maite e, nella puntata di Una Vita del 17 luglio 2021, decide di andare in carcere a trovarla. La pittrice subisce cattiverie e maltrattamenti dalle compagne di cella, ma evita di rivelare il suo dramma alla Pasamar per non farla stare in ansia. Inoltre non dice nulla alla sua amata del ricatto che ha perpetrato sua madre nei suoi confronti e Camino esce dal carcere ignara di quello che viene ordito alle sue spalle. L'episodio va in onda su Canale 5 alle ore 14:10 circa.

