Un musical su Raffaella Carrà nel 2022 per celebrare musica e vitalità (Di giovedì 15 luglio 2021) Un musical su Raffaella Carrà è in programma per il 2022, andrà in scena in tutto il mondo il prossimo anno. Alla produzione dello spettacolo c’è Valeria Arzenton, fondatrice del gruppo Zed Live, e i lavori sono iniziati già molto tempo prima della scomparsa dell’icona. La società di organizzazione di concerti e spettacoli dal vivo in Italia aveva lavorato ad un accordo a partire dal film Ballo Ballo – Explota Explota, con il progetto ambizioso di trasformarlo in un musical. L’accordo è stato adesso raggiunto e il musical andrà in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Unsuè in programma per il, andrà in scena in tutto il mondo il prossimo anno. Alla produzione dello spettacolo c’è Valeria Arzenton, fondatrice del gruppo Zed Live, e i lavori sono iniziati già molto tempo prima della scomparsa dell’icona. La società di organizzazione di concerti e spettacoli dal vivo in Italia aveva lavorato ad un accordo a partire dal film Ballo Ballo – Explota Explota, con il progetto ambizioso di trasformarlo in un. L’accordo è stato adesso raggiunto e ilandrà in ...

