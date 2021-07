Un avvocato di Taranto a Tokyo per fare l’Arbitro di Judo (Di giovedì 15 luglio 2021) L‘avvocato tarantino Roberta Chyurlia sarà arbitro di Judo ai Giochi Olimpici di Tokyo: è la prima donna arbitro di Judo italiana ad essere stata convocata ai Giochi Olimpici, entrando così nell’olimpo dei sedici migliori arbitri di questo sport di tutto il mondo! Questo straordinario risultato arriva a coronare un percorso prestigioso che, infatti, ha visto la quarantunenne Roberta Chyurlia conquistare recentemente, per ben due edizioni consecutive, il premio dell’European Judo Federation come migliore arbitro donna d’Europa. Un momento importante anche per la categoria forense jonica che, infatti, ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 luglio 2021) L‘tarantino Roberta Chyurlia sarà arbitro diai Giochi Olimpici di: è la prima donna arbitro diitaliana ad essere stata convocata ai Giochi Olimpici, entrando così nell’olimpo dei sedici migliori arbitri di questo sport di tutto il mondo! Questo straordinario risultato arriva a coronare un percorso prestigioso che, infatti, ha visto la quarantunenne Roberta Chyurlia conquistare recentemente, per ben due edizioni consecutive, il premio dell’EuropeanFederation come migliore arbitro donna d’Europa. Un momento importante anche per la categoria forense jonica che, infatti, ...

