Un angolo di Praga a Milano | grazie alla street art di Solo e Diamond

(Di giovedì 15 luglio 2021) Quando spostarsi è impossibile e le mete del cuore risultano irraggiungibili a volte basta usare l’immaginazione e molta creatività per trovarsi catapultati in una delle città più affascinanti d’Europa. È proprio da questa idea che l’Ente Nazionale Ceco per il Turismo ha dato vita ad un progetto molto speciale, nato durante il periodo di lockdown quando l’unico modo per promuovere Praga, meta amatissima dai turisti del Belpaese, era quello di ricrearne uno scorcio donando alla città di Milano un murale d’autore in grado di restituire la stessa atmosfera giovane e vivace. A firmarlo sono stati chiamati gli artisti romani di fama internazionale Solo e Diamond, al secolo Flavio Carbonaro e Stefano Biagiotti, da ben dieci anni uniti da un sodalizio che fonde ispirazioni fumettiste, pop e liberty. Armati di bombolette e molta creatività, hanno ultimato la propria opera in occasione della sua inaugurazione il 15 luglio, nel corso di un’emozionante performance di live painting. Gli artisti Solo e Diamond all’opera.