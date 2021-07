Ufficiale | Perugia | arriva il gambiano Kalifa Manneh

(Di giovedì 15 luglio 2021) Èè un nuovo calciatore del. Questo il comunicato del club umbro: “L’ACCalcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Nato in Gambia il 2 settembre 1998 ha collezionato 110 presenze tra Lega Pro e Coppa Italia con le maglie di Catania e Carrarese realizzando in totale 7 reti. Convocato in diverse occasioni con la maglia del Gambia ha esordito con la propria nazionale il 7 giugno 2019 nell’amichevole contro la ...

Advertising

qui_si : Catania, ufficiale: ceduto l'esterno offensivo Manneh. Ha firmato un triennale al Perugia: L’AC Perugia Calcio co… - C1946d : Ufficiale la cessione di Kalifa Manneh che passa a titolo definitivo al Perugia calcio , Ha firmato un contratto in… - psb_original : UFFICIALE - Manneh è un nuovo giocatore del Perugia #SerieB - TUTTOB1 : UFFICIALE - Perugia, ingaggiato Manneh - ILOVEPACALCIO : #Perugia, UFFICIALE: arriva #Manneh dopo l’esperienza al #Catania - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Perugia

Attraverso un comunicatola società umbra, neopromossa in B, ha reso noto l'accordo con l'esterno offensivo gambiano. Di seguito il comunicato: "ACCalcio comunica di aver acquisito il diritto alle ...- Prosegue al ritmo di 15 casi giornalieri la mini risalita del contagio, coi nuovi casi ... La ripartenzadella campagna vaccinale con riferimento alla prime dosi avverrà oggi, come ...BENEVENTO CALCIO – Sono ore caldissime per il mercato della Strega: dopo aver ufficializzato l’acquisto di Giacomo Calò, approdato ...AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kalifa Manneh. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Nato in Gambia il 2 ...