UFFICIALE - Accordo trovato | arriva la firma che lo lega al Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 luglio 2021) Bellissima notizia per un figlio di Napoli, che entra finalmente nel mondo dei professionisti. Il difensore centrale Davide Costanzo, come annunciato sui social dalla Universal Group srl (l'agenzia che ne gestisce la procura, ndr) hato il suo primo contratto da calciatore professionista. Il difensore classe 2002, protagonista con la Primavera della promozione ottenuta quest'anno, ha infatti apposto oggi lasul contratto che lo legherà per i prossimi anni al Napoli. Costanzo si era già avvicinato varie volte alla prima squadra lo scorso anno, con Gattuso che ne aveva enorme considerazione. Una bella notizia per uno dei migliori talenti del ...