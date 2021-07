Tutto quello che c'è nel Decreto Sostegni bis: ecco le misure e gli aiuti in arrivo (Di giovedì 15 luglio 2021) Ora il Senato deve convertirlo in legge entro il 24 luglio. Tante le novità in arrivo, dalle nuove scadenze fiscali alle modifiche sulla durata dei contratti a termine, dalle assunzioni della scuola ... Leggi su today (Di giovedì 15 luglio 2021) Ora il Senato deve convertirlo in legge entro il 24 luglio. Tante le novità in, dalle nuove scadenze fiscali alle modifiche sulla durata dei contratti a termine, dalle assunzioni della scuola ...

Advertising

stanzaselvaggia : Prevedo un luminoso futuro per un candidato sindaco che blocca perché lo critichi educatamente. È davvero pronto, h… - RollingStoneita : L’evento si terrà il 21 settembre all’Arena di Verona. Sul palco ci saranno Morgan, Mahmood, Colapesce Dimartino, C… - chetempochefa : “Era inarrivabile. Nel riferirsi alla Carrà sento un sostantivo abusato: il mito. In realtà lo condivido. Per me tu… - giuseppetuccio : RT @Agostino35: Considerando che noi vaccinati moriremo tutti uccisi dal vaccino, ai contrari al green pass chiedo sommessamente di lasciar… - saturn4lia : RT @Agostino35: Considerando che noi vaccinati moriremo tutti uccisi dal vaccino, ai contrari al green pass chiedo sommessamente di lasciar… -