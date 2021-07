Tutti gli ospiti del mixtape Keta Music Vol. 3 di Emis Killa, da Madame a Gemitaiz e Jake La Furia (Di giovedì 15 luglio 2021) Come ogni mixtape che si rispetti, anche Keta Music Vol. 3 di Emis Killa è costellato di ospiti eccellenti. Con questo disco Emiliano Rudolf Giambelli – questo il nome di battesimo – si riprende la scena solista dopo il successo di 17 (2020), il disco registrato insieme a Jake La Furia. Quest’ultimo, ovviamente, non manca nella lista dei grandi collaboratori del mixtape. Tracklist Non solo Jake La Furia: in Keta Music Vol. 3 di Emis ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Come ogniche si rispetti, ancheVol. 3 diè costellato dieccellenti. Con questo disco Emiliano Rudolf Giambelli – questo il nome di battesimo – si riprende la scena solista dopo il successo di 17 (2020), il disco registrato insieme aLa. Quest’ultimo, ovviamente, non manca nella lista dei grandi collaboratori del. Tracklist Non soloLa: inVol. 3 di...

Advertising

borghi_claudio : Se penso ai danni fatti da Macron rivaluto tutti i governanti mediocri che abbiamo avuto sin qui (tranne conte). Ma… - ladyonorato : Chiunque conosca un minimo la nostra Costituzione non ha dubbi su questo. La domanda è: perché tutti gli altri giur… - matteosalvinimi : Buona serata da Cesano, Roma, XV Municipio (con orgoglio: è quello dove abito anche io): con il candidato sindaco E… - SalvoSalento : @Akilles03546688 @senzafretta1 @PaoloBorg Siete tutti uguali. Quando finite gli argomenti per le vostre stronzate, partite di insulti. - MontesiMaurizio : @riotta, potrei essermi perso i suoi appelli per far aprire gli occhi sulla Colombia. Un alleato strategico degli… -