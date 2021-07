Truffa in Gallura sui fondi europei per le sugherete | 14 persone denunciate

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 95 times, 165 visits today) Notizie Simili: Malanni di fine stagione, come prevenire… Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… L'Isola vuole agganciare il treno ...

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - Truffa ai danni dell’Unione europea scoperta dalla Finanza di #Tempio -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa Gallura

SardiniaPost

E.:aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, appropriazione indebita e uso di atto falso. Contestualmente è stata trasmessa una segnalazione di danno erariale alla competente ...Ai componenti sono contestati i reati ai danni del bilancio dell'Unione europea come qualiaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, appropriazione indebita e uso di atto falso. ...Una truffa ai danni dell’Unione europea è stata sventata dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Sassari che ha denunciato 14 persone ed effettuato sequestri per oltre 240mila euro. Le ind ...Operazione della Guardia di finanza del Comando provinciale di Sassari che ha permesso di scoprire e sventare una truffa nell’ambito di un importante finanziamento erogato all’Italia dall’Unione Europ ...