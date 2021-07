Trofeo Bonfiglio | tutto nella mani di Giorgio Tabacco | l' unico italiano ai quarti

(Di giovedì 15 luglio 2021) Con un po' di buona sorte in più, gli italiani neidi finale delsarebbero potuti essere addirittura tre. Invece ci dovremo accontentare di uno, il siciliano, ...

Advertising

nmagstars : Trofeo Bonfiglio, quarti di finale: Giorgio Tabacco è l'unico... - Gazzetta_it : Campionati Internazionali d'Italia Juniores: Giorgio Tabacco è l’unico italiano ai quarti - livetennisit : Trofeo Bonfiglio | Tabacco ha vinto il derby: è nei quarti al Bonfiglio. Pedone, che peccato! Fuori con match point - claudiofiera : Trofeo Bonfiglio: Eala domina, Italia promossa sull’Asse Milano-Roma-Palermo - RassegnaZampa : #Tennis Trofeo Bonfiglio, quattro italiani agli ottavi. Che gioia per Giorgia Pedone -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Bonfiglio

La Gazzetta dello Sport

Con un po' di buona sorte in più, gli italiani nei quarti di finale delsarebbero potuti essere addirittura tre. Invece ci dovremo accontentare di uno, il siciliano Giorgio Tabacco, che ha superato il romano Daniele Minighini nel derby degli ottavi. È ...C'è un poker italiano negli ottavi di finale del2021, con tutto lo Stivale ben rappresentato. Mentre i timori della vigilia, in merito alla ripresa post - pandemica del torneo più importante nel panorama Juniores nazionale, stanno ...Che ci sarebbe stato un italiano nei quarti del Bonfiglio 2021 lo sapevamo già da mercoledì. Perché Giorgio Tabacco e Daniele Minighini si affrontavano negli ottavi di finale in un derby tutto azzurro ...Bonfiglio,Tabacco. Milano - Che ci sarebbe stato un italiano nei quarti del Bonfiglio 2021 lo sapevamo già da mercoledì. Perché Giorgio Tabacco e Daniele Min ...