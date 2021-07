Advertising

zazoomblog : Trento l’imprevisto è drammatico: Don Graziano precipita nel vuoto davanti ai suoi ragazzi - #Trento #l’imprevisto… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento imprevisto

Zazoom Blog

Infatti il religioso è deceduto in ospedale aa seguito delle gravi ferite riportate. I medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita ma troppo gravi erano le ferite riportate nella ...In mezzo - quasi come in un film - anche unche ha messo a rischio tutto: una frattura ... previsto "al rifugio Torino a 3400 metri, con la guida alpina Denis". Erano previste due ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Come cambiare la data della seconda dose di vaccino anti Covid regione per regione ...“L’esperienza a Trento doveva essere formativa ... che cita il settimanale Giallo – Non ho mai detto no, nonostante i molteplici imprevisti e i progetti incivili. È una situazione più grande di me.