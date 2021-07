Tre ore di ritardo sul Ryanair Trapani-Bergamo: risarcimento di 250 euro per i passeggeri (Di giovedì 15 luglio 2021) Parecchie segnalazioni sono arrivate in merito al ritardo del volo di mercoledì 14 luglio tra Trapani e Bergamo. Si tratta del volo Ryanair FR9062 delle 18,05 con partenza dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani ed arrivo all’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, atterrato con un ritardo all’arrivo di 3 ore e 30 minuti. Le segnalazioni dei passeggeri hanno immediatamente attivato i rilevamenti tecnici dello staff di Italia Rimborso e, escludendo eventuali circostanze eccezionali intercorse a causare tale ritardo, ai passeggeri è ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Parecchie segnalazioni sono arrivate in merito aldel volo di mercoledì 14 luglio tra. Si tratta del voloFR9062 delle 18,05 con partenza dall’aeroporto Vincenzo Florio died arrivo all’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, atterrato con unall’arrivo di 3 ore e 30 minuti. Le segnalazioni deihanno immediatamente attivato i rilevamenti tecnici dello staff di Italia Rimborso e, escludendo eventuali circostanze eccezionali intercorse a causare tale, aiè ...

