Trasferito all’ospedale pediatrico di Bari il bambino di sei anni ferito nell’agguato di San Severo Venne ucciso lo zio

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 15 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia: Relativamente aldi 6in un agguato a San, si comunica che il piccolo, che era ricoverato per lesioni da arma da fuoco presso il Policlinico Riuniti di Foggia dove gli sono stati assicurati tutti gli interventi fondamentali per stabilizzare le funzioni vitali, è statoieri sera per la prosecuzione delle cureGiovXXIII di, struttura con finalità e specifiche attrezzature pediatriche. Le condizioni del piccolo, ...