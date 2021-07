Trapani | spara al cane del vicino e lo trascina con il furgone poi posta tutto sui social | arrestato

(Di giovedì 15 luglio 2021) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - Ha ucciso ildel, che aveva dato un morso alla mano della figlia, dopo averglito, dopo averloto e legato a una corda al suondosui. I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo () hanno tratto in arresto G.D. romeno di 44 anni, accusato di uccisione di animali, detenzione illegale di arma, armi clandestine, alterazioni di armi e detenzione abusiva di armi e munizionamento. L'uomo si è reso responsabile "di atti gravi nei confronti di un ...

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – Ha ucciso il cane del vicino, che aveva dato un morso alla mano della figlia, dopo avergli sparato, dopo averlo trascinato e legato a una corda al suo furgone, postando ...Lega un cane agonizzante ad un furgone e lo trascina fino ad un ucciderlo, poi posta il video su Facebook. E' quanto successo qualche giorno fa a Mazara del ...