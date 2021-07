Tragedia Rigopiano | la mamma di Alessandro | Un dolore che non passerà mai

(Di giovedì 15 luglio 2021) Terni, 15 luglio 2021. "Ciò che è avvenuto alle vittime delserva a quelli che vengono dopo, per non sbagliare più". Così Antonella Pastorelli , a margine della consegna in Comune delle ...

Perché dopoci sono state altre tragedie, penso al ponte Morandi e al Mottarone. Non devono succedere più. A noi non importa vedere in carcere le persone, devono capire dove hanno sbagliato ...una giornata di festa, una carezza al cuore come dice Doriana". Con queste parole Antonella Pastorelli Riccetti, mamma di Alessandro Riccetti - vittima delladia seguito di una slavina che il 18 gennaio 2017 colpì l'albergo dove il ragazzo ternano lavorava, insieme ad altre 28 persone - ha ringraziato per la civica benemerenza conferita ...Si è svolta a Terni, sua città d’origine, la cerimonia di consegna della benemerenza civica ad Alessandro Riccetti, tra le 29 vittime della tragedia ...Così la mamma di Alessandro Riccetti, receptionist ternano ucciso dalla valanga, ritirando una benemerenza civica in onore del figlio ...