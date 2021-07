Tragedia Maria de Filippi, muore la storica professoressa di Amici. Fan sotto choc. Maria distrutta (Di giovedì 15 luglio 2021) È morta a Roma Rita Speranza, professoressa di Lettere diventata famosa per avere fatto parte per anni del pubblico parlante di Amici di Maria De Filippi, introdotto a partire dalla seconda edizione. Ad annunciarne la scomparsa è stato il figlio Francesco in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della donna. Aveva 74 anni. Per anni era stata volto del pubblico parlante di Amici di Maria De Filippi, all’epoca in cui gli spettatori in studio potevano ancora commentare le esibizioni dei talent in gara. Rita Speranza, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021) È morta a Roma Rita Speranza,di Lettere diventata famosa per avere fatto parte per anni del pubblico parlante didiDe, introdotto a partire dalla seconda edizione. Ad annunciarne la scomparsa è stato il figlio Francesco in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della donna. Aveva 74 anni. Per anni era stata volto del pubblico parlante didiDe, all’epoca in cui gli spettatori in studio potevano ancora commentare le esibizioni dei talent in gara. Rita Speranza, ...

