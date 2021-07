Tra Grillo e Conte arriva la foto della pace: "E ora pensiamo al 2050" (Di giovedì 15 luglio 2021) Erano arrivati a un millimetro dal divorzio definitivo. "Sono il garante, non sono un coglione", strillando l'uno. "Ha scelto di fare il padre padrone", rispondendo l'altro. Fatto sta che su Beppe Grillo e Giuseppe Conte è calata la pace. Suggellata con uno scatto comparso sul profilo Facebook del comico in cui i due si sorridono dopo un pranzo assieme in una trattoria di Marina di Bibbona, dove il comico ha una villa e dov'è solito radunare lo stato maggiore dei Cinque stelle. La didascalia recita: "E ora pensiamo al 2050!", data che per altro comparirà nel nuovo simbolo del M5s. (Ironia: ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Eranoti a un millimetro dal divorzio definitivo. "Sono il garante, non sono un coglione", strillando l'uno. "Ha scelto di fare il padre padrone", rispondendo l'altro. Fatto sta che su Beppee Giuseppeè calata la. Suggellata con uno scatto comparso sul profilo Facebook del comico in cui i due si sorridono dopo un pranzo assieme in una trattoria di Marina di Bibbona, dove il comico ha una villa e dov'è solito radunare lo stato maggiore dei Cinque stelle. La didascalia recita: "E oraal!", data che per altro comparirà nel nuovo simbolo del M5s. (Ironia: ...

