Tra big data e salute | il futuro dei professionisti della prevenzione

Il futuro della salute passa dai nuovi professionisti della prevenzione. Ha preso ufficialmente il via presso l'Università commerciale Luigi Bocconi la prima Prevention Academy, un innovativo corso di perfezionamento promosso e organizzato da SDA Bocconi School of Management con il supporto incondizionato di Sanofi Pasteur. Obiettivo: fornire a trenta giovani talenti che operano nei campi dell'igiene e della medicina preventiva gli strumenti adeguati per affrontare le sfide della salute pubblica del ...

