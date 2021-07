Tour de France, Pogacar vince anche su Luz Ardiden (Di venerdì 16 luglio 2021) Tadej Pogacar mette il sigillo definitivo sul Tour de France 2021. La Maglia Gialla si impone anche sul Luz Ardiden bissando il successo ottenuto ieri. Alle spalle dello sloveno, come già nella tappa di ieri, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) che ha anticipato Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), nettamente battuti.Inoltre, grazie a questo successo, il dominatore di questa edizione della Grande Boucle conquista anche matematicamente la Maglia a Pois, sfilandola dalle spalle di Wout Poels. Alle spalle dei tre che ormai sembrano aver consolidato definitivamente le posizioni sul podio finale, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 luglio 2021) Tadejmette il sigillo definitivo sulde2021. La Maglia Gialla si imponesul Luzbissando il successo ottenuto ieri. Alle spalle dello sloveno, come già nella tappa di ieri, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) che ha anticipato Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), nettamente battuti.Inoltre, grazie a questo successo, il dominatore di questa edizione della Grande Boucle conquistamatematicamente la Maglia a Pois, sfilandola dalle spalle di Wout Poels. Alle spalle dei tre che ormai sembrano aver consolidato definitivamente le posizioni sul podio finale, ...

